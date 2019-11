Der Superstar kommt im Dunkeln vorgefahren, in einem schwarzen VW-Bus. Er hält vor einem Pavillon im Bois de Boulogne, dem Stadtwald von Paris. Die Fenster sind teilweise abgeklebt. Niemand soll sehen, wer hier gleich in aller Frühe, um acht Uhr, Kekse backt.

Im Innern laufen hektisch PR-Leute hin und her. In einer Showküche werden die letzten Vorbereitungen getroffen, Kinder ziehen gelbe und blaue T-Shirts mit großen Comicaugen an. Eine Handvoll Journalisten und Fotografen ist zu dem Termin eingeladen, sie lauern im Flur auf den prominenten Gast.

Dann geht die Tür geht auf. Und da ist er. Der Mann, dessen Marktwert sich auf 200 Millionen Euro beläuft. Der Mann, der für viele Franzosen ein Nationalheld ist. Der Mann, der gerade mal 20 Jahre alt ist und in diesem Moment wie ein verschlafener Teenager in Jeans und blauer Jacke aussieht. "Bonjour", sagt Kylian Mbappé. Niemand antwortet ihm. Er sagt noch mal "bonjour". Wieder keine Antwort. Über seinem Kopf hängen Mikrofone an Teleskopstangen,