Am 12. November gab es im gut besetzten Saal 300 des Hamburger Landgerichts eine Szene, die dann um die Welt ging. Es war der siebte Tag des Strafprozesses gegen den ehemaligen KZ-Wachmann Bruno D., inzwischen 93 Jahre alt. Ihm wird vorgeworfen, sich 1944 und 1945 während seiner Dienstzeit im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht zu haben. Es geht um 5230 Fälle.

An diesem Tag trat Moshe Peter Loth in den Zeugenstand. Der 76-Jährige aus Port Charlotte in Florida hatte sich als Stutthof-Überlebender der Klage angeschlossen und sollte als Zeuge aussagen. Am Ende seiner Ausführungen wandte sich Loth, wie mehrere Anwesende berichten, an die Zuschauer, die den Prozess im Saal verfolgten: "Watch out everyone, I will forgive him now" – alle aufpassen, ich werde ihm jetzt vergeben. Er fragte die Vorsitzende Richterin, ob er vortreten dürfe, und beugte sich zum Angeklagten im Rollstuhl hinab.

Und dann dies: Loth, das Opfer, umarmte D., den mutmaßlichen Täter.