SPIEGEL: Frau Professor Giseke, wie sind Sie heute zur Arbeit gekommen?

Giseke: Ich gestehe, heute bin ich mit dem Taxi gefahren. Ich genieße es sonst, die Stadt zu erlaufen oder mit dem Fahrrad zu fahren und sie so direkt zu erleben. Ich bin kein Fan von stundenlangem Warten auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Heute lag aber Schnee, und natürlich will man ungern zu spät kommen zum Interviewtermin.

SPIEGEL: Eine schmeichelhafte Ausrede. Liegt darin eines der Probleme für Stadtmenschen, in Bewegung zu bleiben? Wir haben es zu leicht, und wir machen es uns zu einfach? Zu viele Alternativen und Ausreden?

Giseke: Ich war gerade in Wien, dort wird der Ausbau eines Stadtbezirks für bis zu 20.000 Menschen geplant – bisher leben dort gerade mal 4000. Dort wird im laufenden Projekt durchgerechnet, welche Dichte verträglich ist und wie das System der öffentlichen Räume auszusehen hat, damit man es noch sinnvoll nutzen kann, gesund, mobil, sozial verträglich.

SPIEGEL: Was hat das mit unserer Frage zu tun?

Giseke: Ausreden werden nicht mehr funktionieren in Zukunft. Viele unserer Großstädte wachsen in einem rasanten Tempo. Weltweit werden schon bald bis zu 60 Prozent der Bevölkerung in Städten leben.