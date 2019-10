Wenn Georg Maier auf Wahlkampftour geht, müssen seine Personenschützer schon mal bremsen. Der Innenminister, der aus dem Westen stammt, hat sich für seine Auftritte im Thüringer Wahlkreis eine "Schwalbe" zugelegt. Das orangefarbene Zweitakter-Moped aus DDR-Zeiten macht maximal rund 60 Kilometer pro Stunde – und so müssen die Sicherheitsleute in den PS-starken Limousinen dem SPD-Politiker hinterherzuckeln.

An einem Samstagmorgen im Oktober parkt Maier die "Schwalbe" vor der Sparkasse in Friedrichroda. An seinem Stand mit leicht ausgeblichenem SPD-Sonnenschirm aus der Nachwendezeit gibt es Kugelschreiber, Brotdosen, Flyer. Während sonst in der Stadt noch wenig los ist, haben sich besonders ältere Menschen auf den Weg zur Bank gemacht – und kommen so zwangsläufig an Maier vorbei. Der war früher selbst Banker.