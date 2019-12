Andrew Ridgeley kann "Last Christmas" nicht mehr hören. Nicht weil ihm der ewige Weihnachtshit so lästig wäre wie vielen anderen Menschen auch. Er bemerkt ihn einfach nicht mehr, wenn er irgendwo gespielt wird. "Last Christmas" nehme er nur noch wahr, sagt Ridgeley, ein distinguierter Gentleman in feinem Zwirn, wenn wieder die Tantiemen auf seinem Konto eingingen.

Es gibt nicht mehr viele Leute, die etwas mit dem Namen Andrew Ridgeley anfangen können. Der 56-Jährige wird auf der Straße auch nur noch selten erkannt. Und das, obwohl er von 1983 bis 1986 an der Seite von George Michael in einer Art Doppelkaisertum die Welt des Pop regierte. Erst neulich sei er mal wieder angesprochen worden, erzählt er, "an einem EC-Automaten in Sizilien". Erkannt wurde er da einmal mehr nicht als Andrew Ridgeley, sondern als "der andere" von Wham!.

Eine Wortwahl, die ihn seltsamerweise nicht zu bekümmern scheint. Seine Autobiografie, die dieser Tage auf Deutsch erscheint, habe er sogar "The Other One" nennen