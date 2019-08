Sie wird mit Preisen gefeiert als Star des amerikanischen Talkshowgeschäfts, aber nicht mal ihr eigener Mann mag sich ihre Sendung noch ansehen. Katherine Newbury heißt die Moderatorin, die im Film "Late Night" von der britischen Schauspielerin Emma Thompson gespielt wird. Eine Fernsehfrau mit stählernem Blick und exquisitem Kleidergeschmack, die stolz auf das Renommee ihrer Talksendung ist, aber leider ihren Gästen nicht zuhört. Im Stress des Tagesgeschäfts ignoriert sie kühl, dass die Zuschauer längst lieber bei der Konkurrenz (zum Beispiel bei Jimmy Fallon) einschalten. Als ihre Senderchefin sie nach 28 Dienstjahren vor der Kamera feuern will, beschließt Newbury zu kämpfen. "Was genau ist das Problem mit meiner Show?", will sie von einer neuen Mitarbeiterin wissen. Die Antwort: "Sie sind ein bisschen alt und ein bisschen weiß."

"Late Night" spielt in einer von alternden weißen Frauen dominierten Medienwelt, das gehört zu den kunstvollen Realitätsverschiebungen des Films. In dieser Welt