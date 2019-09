Der Grund, warum sie die Geschichte geschrieben hat, von Melinda, dem 13-jährigen Mädchen, das vergewaltigt wird, war die Pubertät ihrer beiden Töchter. Laurie Halse Anderson dachte an die Zeit zurück, als sie selbst so alt war. Sie dachte daran, wie sie vergewaltigt wurde, von dem Jungen, den sie gemocht hatte, bis dahin. Sie dachte daran, dass sie es besser machen wollte als ihre Eltern, die so viel geschwiegen hatten. So erinnert sie sich heute.

Also suchte sich die Amerikanerin Laurie Halse Anderson 23 Jahre nach ihrer Vergewaltigung eine Therapeutin, begann zu reden und zu schreiben: In "Sprich" erzählt sie die Geschichte von Melinda, ihr erster Roman, die Erwartungen niedrig.

Letztlich wurde das Buch Schulbuchlektüre, mit Preisen gekrönt, mit Kristen Stewart verfilmt. "Ein Meilenstein", schrieb das "Time Magazin": Es habe einer neuen Autorengeneration geholfen, in Jugendbüchern ernste Themen zu behandeln. Seit 1999 wurde es mehr als drei Millionen Mal verkauft.