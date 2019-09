Für viele Menschen ist der Name Leah Remini untrennbar mit der Sitcom "King of Queens" verbunden. Fast zehn Jahre spielt sie bis 2007 an der Seite von Serienehemann Kevin James die Rolle der Carrie Heffernan. Doch in dieser Zeit ist sie nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch schon seit Jahren Scientology-Mitglied.



Scientology ist in den USA als Religionsgemeinschaft anerkannt - die Einnahmen der Organisation sind damit von Steuern befreit. Kritiker sehen sie hingegen als profitorientiertes Unternehmen. In Deutschland wird die Organisation in mehreren Bundesländern durch den Verfassungsschutz beobachtet. Scientology wolle "wesentliche Grund- und Menschenrechte wie die Menschenwürde, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und das Recht auf Gleichbehandlung außer Kraft setzen", schreibt das Bundesamt für Verfassungsschutz.

2013 steigt Remini aus - und wird zu einer prominenten Gegnerin von Scientology.

Die US-Amerikanerin schreibt ein Buch mit dem Titel "Troublemaker: