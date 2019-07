An einem Mittwoch Ende Juni erhielt Stefan Becker ein Einschreiben einer Anwaltskanzlei aus Paderborn, es umfasste zwei Seiten. Sollte er sein Anliegen fortführen, werde man "gerichtlich sofort" gegen ihn vorgehen, so stand es in dem Brief. Und: "Für etwaig entstehende Schäden würden wir Sie haftbar machen."

Wenige Wochen zuvor hatte Stefan Becker beim Kreis Paderborn, Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen, eine Anfrage gestellt. Er wollte den Bericht über die jüngste Hygienekontrolle eines Paderborner Restaurants erhalten. Rein aus Interesse, sagt Becker heute. Es habe keinen konkreten Anlass gegeben. Er möge das Restaurant in der Paderborner Innenstadt, gehe hin und wieder abends auf einen Drink hin, treffe sich dort zum Burger-Essen.

Die Anfrage kann verwundern. Stefan Becker, 50, ist kein Gastronom und kein Hygienespezialist. Er arbeitet als IT-Experte, sein Schwerpunkt: Datenschutz. Er sagt, ihn habe interessiert, welche Details Kontrolleure erfassten und wie so etwas überhaupt