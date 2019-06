Die Frau am Steuer hat einen Joint in der rechten Hand und ihr Smartphone in der linken, dazu Weißwein im Blut und alles im Griff. Hin und wieder kommt der Hyundai von der Straße ab und holpert über das Bankett. Dann seufzt Mireille, 59, und korrigiert mit einem Ruck am Lenkrad. Der SUV schlingert bedenklich, überschlägt sich aber nicht und prescht weiter über die kurvige Küstenstraße. Rechts das karibische Meer im Mondlicht, links der Dschungel in völliger Dunkelheit.

Wegen der hohen Kriminalität hat die Regierung über den Bezirk mal wieder den Ausnahmezustand verhängt. Für die Passagiere dieses Wagens scheint die Ausgangssperre nicht zu gelten. Sie sind auf der Suche nach einem Klub, einem Restaurant. Einem Ort, um die Nacht zum Tag zu machen. "Mein Mann steigt mir nicht mehr in kleine Autos", ruft Mireille über die Schulter, "das ist viel zu gefährlich hier auf der Insel!", und dann, zur Seite: "Stimmt's, Lee? Hörst du mich? Lilli? Lilliput?"

Rainford Hugh Perry, genannt Scratch, hebt