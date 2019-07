"Wir suchen Sie!" Bettina Martin, frisch im Amt als Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, steht auf dem Bahnhofsplatz in Rostock und richtet einen eindringlichen Appell an 39 junge Menschen. Allesamt Lehramtsstudenten, die sich von hier aus auf eine einzigartige Reise einlassen: eine dreitägige Fahrt durch die Provinz, mit der sie für ein Leben auf dem Land als Lehrer geködert werden sollen, organisiert vom Kultusministerium und dem Zentrum für Lehrerbildung.

Es gebe "erheblichen Bedarf", rund 700 Stellen müssten allein nach den Sommerferien besetzt werden, sagt die Ministerin. Lehrermangel herrscht bundesweit; in Mecklenburg-Vorpommern gehen der Behörde zufolge fast 80 Prozent des Kollegiums bis zum Jahr 2030 in den Ruhestand, und Nachwuchs ist "vor allem in der Fläche", wie Martin sagt, schwer zu finden. Fast egal für welches Fach.

So fällt Unterricht aus, Klassen werden zusammengelegt. Mancherorts ist die Sorge groß, dass sogar Schulen geschlossen werden müssen, so wie das in