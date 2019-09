Beim Leichtathletik-Meeting in Zürich Ende August läuft Konstanze Klosterhalfen, 22, über 1500 Meter in der letzten Runde leichtfüßig an der Weltrekordhalterin Genzebe Dibaba vorbei. Es geht ein Raunen durch das Stadion, denn damit hatte niemand gerechnet, dass diese zierliche Frau aus Deutschland die Wunderläuferin aus Äthiopien abhängen könnte.

Klosterhalfen kommt als Zweite durchs Ziel. Nach der Ehrenrunde mit Siegerin Sifan Hassan aus den Niederlanden tritt sie vor die Journalisten, die wissen wollen, woher sie die Kraft für den Schlussspurt genommen habe. Ihre langen blonden Haare hängen wie ein Vorhang vor dem Gesicht, man sieht ihr keine Erschöpfung an, sie kichert, und es fällt der Satz: "Ich hätte, ehrlich gesagt, noch schneller gekonnt."

In den vergangenen Jahrzehnten gab es keine deutsche Athletin, die mit den besten Läuferinnen der Welt mithalten konnte. Fachleute hatten dafür Erklärungen parat. Afrikanerinnen etwa hätten genetische Vorteile, weshalb hiesige Talente gegen die