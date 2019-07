In ihrer Praxis in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main berät die Sozialtherapeutin Thorn Paare, die auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können. Sie wünscht sich, dass in der Öffentlichkeit breiter über umstrittene Methoden der Reproduktionsmedizin diskutiert wird. Thorn, 58, ist Mitglied des Deutschen Ethikrats.