In den Uffizien von Florenz, in diesem prächtigen Museum, und dort im Vorzimmer des Direktors wartet an einem Morgen im Januar 2019 ein Mann auf die Polizei. Er trägt Seitenscheitel, Schal, Adidas-Turnschuhe, einen Rucksack mit Kittel, Einweghandschuhen und Mundschutz darin, in der Hand hält er einen speziell gesicherten Koffer aus Aluminium. Darin verschlossen ist ein einziges Blatt, das die Inventarnummer "8P" trägt, eine Federzeichnung von Leonardo da Vinci.

Es ist die älteste erhaltene Zeichnung Leonardos, dazu die erste reine Landschaftsdarstellung der italienischen Kunst, entstanden vor 546 Jahren. Ein papierdünner, aber doch tiefer Eintrag in das Kulturerbe der Menschheit, eine ungeheure Kostbarkeit. Was das Werk auf dem Kunstmarkt wert wäre? Viele Millionen Euro, aber wie viele? Schwer zu sagen, es wird nie angeboten werden.

Der Turnschuhträger mit dem Aluminiumkoffer ist ein Restaurator der Uffizien, zwei Polizisten in Zivil sind gekommen und geleiten ihn hinaus, sie steigen in ein