Noel könnte rutschen, Trampolin springen oder in der Hängematte liegen. Das Wohnzimmer seiner Pflegefamilie erinnert an Pippi Langstrumpfs Villa Kunterbunt. Überall Verlockungen, farbenfrohe Teppiche und Spielzeugkisten. Doch Noel sitzt an einem hölzernen Tisch vor seinem Laptop. Er starrt nicht auf den Bildschirm, um sich die witzigsten Videos seiner Lieblingsinfluencer anzuschauen, sondern versucht, Zahlenreihen zu verstehen. Er spricht mit Christian Wiensgol, seinem Influencer in Sachen Bildung, einem Lehrer aus Bochum. Wie jeden Dienstag und auch an allen anderen Wochentagen. Noel ist Schüler an der Web-Individualschule.



150 Kinder und Jugendliche werden bundesweit durch Lehrkräfte der Internetschule unterrichtet. Sie leben wie Noel in Trier, aber auch in Magdeburg oder Karlsruhe. Meistens verbindet sie eine tragische Geschichte. Sie leiden an schweren Krankheiten, sind psychisch instabil oder verbinden Klassenräume und Pausenhöfe mit Gewalt und Ausgrenzung. Auch Noel ist eines der seltenen