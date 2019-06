Eine Hütte aus Hohlblocksteinen, etwa vier mal sechs Meter groß. Das ist alles, was Maryam Schamseddin hat, seit sie vor sechs Jahren aus Syrien in die libanesische Kleinstadt Arsal geflohen ist – wie Zehntausende ihrer Landsleute. Die Hütte ist für Schamseddin, ihre Mutter und ihre drei Kinder Zufluchtsort und neues Zuhause zugleich. Mühsam hat sie sie selbst aufgebaut, hat die Wände bemalt, damit sich die Kinder weniger verloren fühlen. Nun soll Schamseddin die Hütte abreißen.

Die libanesische Regierung akzeptiert in etlichen Flüchtlingslagern in Arsal künftig nur noch Zelte. Sollten die Bewohner der Unterkünfte ihre gemauerten Behausungen mit Beton- oder Blechdächern nicht bis zum 9. Juni selbst bis auf einen Meter Höhe einreißen, dann, so heißt es, rücke das Militär mit Bulldozern an. Seit Wochen ziehen immer wieder Trupps der Armee durch die Lager, um der Ankündigung Nachdruck zu verleihen. Betroffen sind nach Schätzungen des Uno-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) etwa 2300 Unterkünfte in