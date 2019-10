Kaum ein Projekt in der Finanzwelt wird derzeit so heiß diskutiert wie Libra, Facebooks kühne Idee einer supranationalen Zahlungseinheit. Gegen kein anderes haben Politiker, Finanzaufseher, Zentralbanker so viele Vorurteile und Bedenken.

Stablecoins – Kryptowährungen mit relativ stabilem Wert – könnten nationale Währungen ersetzen und dadurch systemrelevant werden, warnt Ranal Quarles, Chef des Finanzstabilitätsrates FSB, den die Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) gegründet hatte, um künftige Crashs frühzeitig zu erkennen. Aufsichtsrechtliche Lücken, mahnt Quarles, müssten deshalb erkannt und geschlossen werden.

Dabei klingt die Idee bestechend: Um bargeldlosen Zahlungsverkehr vor allem in Schwellenländern zu vereinfachen, sollen Nutzer via Smartphone mit digitalen Libra zahlen können, fast ohne Überweisungs- oder Devisentauschgebühren. Der Kurs soll an westliche Währungen und Staatsanleihen gebunden sein und wenig schwanken.

Doch es sieht nicht so aus, als würde