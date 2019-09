Vor den Toren Bengasis, in seinem Hauptquartier, sitzt der Herrscher der Stadt und will nicht reden. General Khalifa Haftar erklärt nichts – nicht seinen Krieg gegen die Regierung in Tripolis, der Hauptstadt Libyens, nicht sich selbst.

Ende Juli tritt er kurz im libyschen Fernsehen auf. Ein groß gewachsener Mann, 75 Jahre alt, mit Schnurrbart, fleischigen Wangen und weißem Haar. Selbstsicher, pompös und leicht messianisch. Er appelliert an die Moral seiner Truppen.

Haftar inszeniert sich als starker Mann, der Sicherheit bringt, der Tripolis erobert. In Bengasi, der großen Stadt des Ostens, lässt sich beobachten, was geschehen könnte, wenn Haftar tatsächlich siegen und über ganz Libyen herrschen würde.

Haftar ist in Bengasi überall und nirgends. Er schaut von Postern auf die Stadt. Er spukt in den Köpfen der Menschen. Niemand will offen etwas Schlechtes über ihn sagen. Und nur wenige etwas Gutes. In Tripolis schimpfen die Menschen über eine unfähige Regierung, aber, so sagen sie, sie könnten