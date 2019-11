Sonja Münch und Martin Hausmann (Namen geändert) lernten sich 1995 bei einem Wochenendseminar der SPD-Nachwuchsorganisation Jungsozialisten im Berliner Wedding kennenlernten. Sie war 28, er 30 Jahre alt, sie interessierte sich für Frauen-, er eher für Umweltpolitik. Beide studierten.

Sonja: Als ich Martin das erste Mal sah, kam er mir vertraut vor, seine Ausstrahlung war irgendwie warm.

Martin: Wir standen an einem Steg am See und unterhielten uns, und ich dachte, die ist aber hübsch. Klug und offen und schön.

Sonja: Ich fand ihn so ehrlich, nicht blasiert. Er war kein Aufschneider. Wir haben uns relativ schnell verliebt und waren ziemlich intensiv zusammen, unsere Freunde und Familien lernten sich kennen. Aber konkrete Ideen, wie ich mir meine Zukunft vorstelle, hatte ich nicht. Ich wollte meine Diplomarbeit machen, hab ich dann ja auch ...

Martin: Ich hab noch mitgeschrieben...

Sonja: Stimmt, du hast sie getippt. Und danach wollte ich die Welt verändern. Ich dachte, ich werde die Toppädagogin