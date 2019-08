Wer Brandenburgs Roten einen Besuch abstatten will, muss in eines der nobelsten Viertel Potsdams. In der Nauener Vorstadt reiht sich Villa an Villa, mittendrin ein Gründerzeitprachtbau aus rotem Backstein. Es ist das Lothar-Bisky-Haus, die Landeszentrale der Linken seit PDS-Zeiten, benannt nach dem früheren Parteivorsitzenden.

Die gediegene Bürgerlichkeit passte lange zu den Genossen, die sich im Osten immer schon mehr als staatstragende Volkspartei verstanden denn als linksaktivistischer Kampftrupp. Bei der Landtagswahl 2004 holten sie 28 Prozent, seit zehn Jahren regieren sie mit der SPD.

Doch in dieser Zeit ist die Landespartei regelrecht abgestürzt. Der Aufstieg der AfD und ihr bräsiges SED-Image brachten die Linke in Schwierigkeiten, außerdem rumpelt es immer wieder in der Koalition. Bei der nächsten Wahl am 1. September drohen ihr weitere Verluste. In den jüngsten Umfragen landete sie zwischen 14 und 17 Prozent.

Es klingt absurd, doch ausgerechnet im Moment des Niedergangs könnte die