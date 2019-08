Von Uwe Buse, Dinah Deckstein, Marco Evers, Ullrich Fichtner, Maik Großekathöfer, Guido Mingels, Martin U. Müller, Marc Pitzke, Gerald Traufetter

Ethiopian Airlines Flug 302 brauchte am 10. März ungefähr sechs Minuten von Addis Abeba nach Ejere, einer weit zersiedelten Ansammlung kleiner Bauernhöfe am Rand des gewaltigen Hochlands von Abessinien. Mit dem Auto ist die Strecke in drei Stunden zu schaffen, die Fahrt geht erst an Rohbauten entlang in den südöstlichen Vororten der äthiopischen Hauptstadt, dann über den makellosen, sechsspurigen Addis-Adama-Expressway, der von Chinesen erbaut und 2014 eröffnet wurde. Auf halber Strecke ist eine Ausfahrt zu nehmen, dann ist man bald auf schmalen, steinigen Schotterpisten unterwegs, gerade breit genug für ein Auto oder ein Fuhrwerk. Hier draußen liegt die Stelle des Unglücks. Ob Tatort treffender wäre, ist zu ermitteln.



Im welligen Gelände 2000 Meter über dem Meer wirken Erde und Gräser verbrannt, das einzige Grün stammt von Eukalyptusbäumen, die