Als Steve anrief, sagt Mike, "da hörte ich ihm sofort an, dass etwas überhaupt nicht in Ordnung war". Steve sagt: "Ich wollte sie einfach wiederhaben. Ich dachte: Ruf Mike an. Er wird wissen, was zu tun ist." Mike: Das ist Mike Pannett, von Beruf Autor, ehemals Polizist. Steve: Stephen Morris, Geiger von Beruf. Sie: Das ist eine Geige, geschaffen im Jahr 1709 von David Tecchler, einem Meister der römischen Schule. Sie war seit Langem Morris' Arbeitsinstrument, Teil seines Lebens. Begleiterin durch Konzerte, durch Soli mit großem Orchester, bei Kammermusik, beim Einspielen von Soundtracks für "Harry Potter"-Filme oder "Der Herr der Ringe".

In einem ruhigen Café am Piccadilly Circus sitzen Morris und Pannett und erzählen die Geschichte dieser Geige, eine Geschichte von Verlust, Versuchung, Erlösung.

"Wie sie klingt", sagt Morris. "In der Tiefe so voll und warm und machtvoll. Und in der Höhe so strahlend, so klar." So kostbar. Und er hat sie vergessen.

An jenem Dienstagabend, dem 22. Oktober,