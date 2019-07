Als Antonia Pade die Nachricht erhält, die ihr Leben verändert, trennt sie eine Tagesreise von ihrem Zuhause. Es ist Ende Oktober 2017, die Mitfünfzigerin ist allein im Urlaub auf einer kanadischen Insel. Die Blätter der Bäume schimmern in den buntesten Farben, der Himmel ist wolkenlos, die Sonne scheint und sie langweilt sich. Die Saison auf der Insel ist so gut wie vorbei, nur noch wenige Touristen sind unterwegs, viele Restaurants und Sehenswürdigkeiten haben geschlossen. Sie habe in ihrem kleinen, engen Motelzimmer gesessen, als sie die E-Mail bekommen habe, erinnert sie sich. Der Absender: die Plattform "Stayfriends". Im Sommer hatte sie sich auf der Seite registriert. Sie habe eine neue Nachricht, teilt ihr die automatisch generierte E-Mail mit. Den Mann, der ihr schreibt, kennt sie nicht.



Der Fremde schreibt, sein Name sei Chris Lei, er sei Amerikaner. In fehlerhaftem Deutsch gibt er ihr zu verstehen, dass er sie kennenlernen möchte. Pade ist verheiratet. Eigentlich wollte