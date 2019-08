Hach, so viele Schmetterlinge. Sie flattern durch die neuen Videoclips von Taylor Swift, durch die Werbung für ihr neues Album, bei einer Award-Show trug sie Schmetterlingsschuhe, auf Instagram hat sie Gedanken zur Schmetterlingswanderung in Südkalifornien gepostet, möglicherweise hat sie sogar welche in ihrem Bauch. Bunt, leicht, glücklich, fröhlich, flatterhaft, nach der Metamorphose in der Puppe endlich in der Sonne. Schmetterlinge! Geht es noch abgeschmackter? Und schöner?

Und dann das Album selbst. "Lover" heißt es, in einem Vorwort, das Swift fürs Booklet verfasst hat, schreibt sie, es sei der Liebe gewidmet, und die Inspiration seien ihre alten Tagebücher gewesen, die sie wiedergefunden habe, in einer Deluxe-Boxset-Version von "Lover" sind sie sogar in Auszügen abgedruckt. Tagebücher? So was schreibt heute noch jemand unter 50 Jahren? Und überhaupt: Behauptet nicht jeder Popstar fortwährend, das neue Album sei das persönlichste seiner Karriere, dieses Mal wirklich?

Taylor Swift, 29,