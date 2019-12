Es ist erstaunlich still in Raum 103. Mauro, ein junger Mann, der an der Hochschule für Musik in Weimar das Dirigieren studiert, steht mit großer Geste am Pult. Er hat den Taktstock in der rechten Hand, weil er versucht, sich eine Beethovensinfonie anzueignen. Jene, die unter den vielen lauten Beethovensinfonien als besonders laut gilt, die "Eroica". Es ist aber nichts zu hören. Nur das Geräusch, wenn Mauro mit dem Stock energisch die Luft durchschneidet. Lautlos wendet er sich mal den Streichern zu, mal den Bläsern, aber weder Streicher noch Bläser sind da.

Es ist nur Mauro da und sein Professor Nicolás Pasquet. Wer jedoch ihren Bewegungen folgt und ihrer Unterhaltung über Es-Dur als Tonart der Götter, wer den Professor gelegentlich "pam-pam-tililili-dideldideldieee-jampampam" mitsingen hört, für den füllt sich der Raum mit Instrumenten. Und das Rätsel, wie der taube Ludwig van Beethoven überhaupt so große Musik hat komponieren können, löst sich. Es ist alles da, auch ohne hörbare Töne.