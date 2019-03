"Kleine Maus" nannte er sie damals oder "kleines Mädchen". Er schenkte ihr Süßigkeiten, Sachen zum Anziehen. Er fasste sie an. Sagte ihr, wie sie ihn anfassen solle. Er drohte ihr, ja niemandem davon zu erzählen. Ihr würde sowieso keiner glauben. Sie war elf Jahre alt. Als sie es ihrem Vater sagte, antwortete er, er glaube ihr nicht. So berichtet sie es heute. Ihr Vater habe gesagt, Andreas sei doch sein Freund, Andreas, der würde so etwas niemals tun.

Andreas V., heute 56, genannt Addi, tat es aber doch, viele Male. Tausendmal, sagt die Polizei. Manchmal war Mario S., 33, dabei, ein Freund des dauerarbeitslosen Dauercampers. Mal schaute Mario zu, oder er filmte, wenn Addi sich an den Kindern verging, oder Addi filmte, und Mario tat es, davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Mindestens zweimal war ein 48-jähriger Handwerker aus dem niedersächsischen Stade im Livechat zugeschaltet. Alle drei Männer sitzen in Untersuchungshaft.

31 Opfer, das jüngste zur Tatzeit vier Jahre alt, das älteste 13,