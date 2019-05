Die beiden Männer lernten einander bei einem Tauchlehrgang in Paderborn kennen. Sie verstanden sich gut, damals im Winter 2005. Sie fachsimpelten über Unterwasserkameras, tauschten Nummern aus.

So erzählt es Jochen Roth, der Andreas V. in den folgenden Jahren immer mal wieder zum Tauchen traf, am Nesthauser See in Paderborn und am Forellensee in Thüringen. V. habe "immer drei, vier, fünf kleine Kinder mitgebracht", erinnert sich Roth. Meistens seien es Mädchen gewesen, die jüngsten vier oder fünf Jahre alt.

Seit der Missbrauchsskandal von Lügde öffentlich wurde, weiß Jochen Roth: Sein früherer Tauchkumpel hat wahrscheinlich schwere Verbrechen begangen. Über mindestens zehn Jahre soll Andreas V. auf dem Campingplatz in Lügde, wo er als Dauercamper lebte, Kinder missbraucht haben.

Natürlich habe er den Kumpel damals auf die Mädchen angesprochen, die "ständig um ihn herumgewuselt" seien, erzählt Roth. Er sitzt in einem Café in Paderborn und erinnert sich: "Andreas sagte, dass seien alles Nachbarskinder. Für mich klang es plausibel." Roth schluckt, seine Augen werden feucht. Er mache sich "große Vorwürfe", sagt er. Hätte er nur "seine Birne angemacht", hätte er nur besser nachgefragt, besser hingesehen. Hätte er vielleicht etwas verhindern können?