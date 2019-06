Das Puschkin-Haus in Sankt Petersburg liegt auf der Wassiljewski-Insel, umgeben von den trägen Armen der Newa. Es ist kein Palast, sondern ein ehemaliges Zollhaus, ein säulengesäumter Kuppelbau, in dessen Nachbarschaft ein Fitnessstudio und ein Restaurant einen mutlosen Eindruck machen. Die Touristenpfade zwischen Eremitage und Fabergé-Museum verlaufen auf der gegenüberliegenden Seite der Stadt.

Wer hierherkommt, kann sich in den sanftgrün tapezierten Sälen mit den Preziosen von Tolstoi und Turgenjew, Dostojewski und Gogol, Tschechow und natürlich Puschkin befassen, die in den Vitrinen liegen. Er kann hier im Archiv auch philologische Forschung betreiben, wie es der Schriftsteller Jewgeni Germanowitsch Wodolaskin, 55, geboren in Kiew, seit Jahrzehnten tut. Im März erschien sein zweiter Roman in deutscher Sprache; in Russland ist "Luftgänger" längst ein Erfolg: das Erinnerungsbuch eines Mannes, der so alt ist wie das Jahrhundert. Ganna-Maria Braungardt hat es souverän in ein trockenes Deutsch