Zwei große Erfolge konnte Sigmar Gabriel in den 14 Monaten seiner Amtszeit als Außenminister präsentieren: die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft und die Heimkehr der ehemaligen Lufthansa-Maschine "Landshut" aus dem brasilianischen Dschungel. Das Flugzeugwrack besaß zwar nur noch Schrottwert, aber symbolisch ist es für die Geschichte der Bundesrepublik von hoher Bedeutung: 1977 wurde die "Landshut" von palästinensischen Terroristen entführt und fünf Tage später von der GSG-9 in Mogadischu spektakulär befreit.

"Die 'Landshut' hat es verdient, einen würdigen letzten Landeplatz zu erhalten", sagte Gabriel am 19. September 2017, wenige Tage bevor sie an Bord einer Antonow-Frachtmaschine in Friedrichshafen landete. "Ich freue mich, dass sie im Luft- und Raumfahrtmuseum der Dornier-Stiftung eine neue Heimat finden kann."

Zwei Jahre später ist Gabriels Idee, die "Landshut" der Öffentlichkeit zu präsentieren, auf dem harten Boden der Realität gelandet. Der Sozialdemokrat