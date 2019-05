Vor sieben Monaten bat SPIEGEL-Korrespondent Jens Glüsing beim Obersten Bundesgericht Brasiliens um Erlaubnis für ein Gespräch mit Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der seit mehr als einem Jahr in Haft sitzt. Bis vor fünf Wochen waren alle Interviewwünsche abgelehnt worden. Dann kam überraschend die Zusage. 60 Minuten lang konnte Glüsing im südbrasilianischen Curitiba in einem fensterlosen Besprechungsraum der Polizeizentrale mit Lula reden. Zwei bewaffnete Polizisten waren die ganze Zeit anwesend. Der SPIEGEL-Korrespondent durfte den Ex-Präsidenten per Handschlag begrüßen, danach musste er einen Abstand von etwa drei Metern einhalten.

Der ehemalige Präsident schien in bester physischer und psychischer Verfassung, er wirkte kämpferisch. Lulas Zelle bekam Glüsing nicht zu sehen. Sie liegt im vierten Stock des Gebäudes und ist nicht vergittert. Besucher berichten, sie sei 15 Quadratmeter groß. Über einen Fernseher mit USB-Anschluss hält Lula Kontakt zur Welt, er ist bestens über die