Der Mittwoch vor Ostern, der 17. April, ist für Heidemarie und Klaus Ulrich der letzte Urlaubstag auf Madeira. Am nächsten Tag soll es zurückgehen nach Neumünster. Die beiden sind Rentner, sie verreisen mehrmals im Jahr, doch Madeira ist etwas Besonderes. Heidemarie Ulrich, 67, die von ihrem Mann und den beiden Söhnen Heidi genannt wird, fotografiert Pflanzen, so hat sie es auch auf Madeira gemacht, der Blumeninsel, die wie ein schwimmender Garten vor der Küste Marokkos liegt.

Für Klaus Ulrich, 80, ist Madeira ein Neuanfang. Im November haben ihm Ärzte eine künstliche Hüfte eingesetzt.

Am frühen Abend des 17. April steigen die Ulrichs zusammen mit 52 anderen deutschen Touristen in einen weißen Reisebus, sie wollen zu einem traditionellen Abendessen in die Inselhauptstadt Funchal. Der Bus verlässt das Hotel Quinta Splendida im Ortsteil Caniço gegen 18.30 Uhr Ortszeit, in Deutschland ist es 19.30 Uhr. Die Strecke führt die enge Estrada da Ponta Oliveira hinab.

Nach rund 200 Metern kommt eine