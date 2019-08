Warum braucht ein Mann eine Frau? "Weil Frauen so gut riechen. Weil ich für jemanden da sein will. Weil mein Badezimmerschrank leer ist. Weil Youporn auf Dauer keine Lösung ist. Weil mich die Ruhe im Leben nervt. Weil man nur eine Frau mit dem Überbrücken einer Batterie beeindrucken kann. Weil ich einen Sohn möchte. Weil ich seit Jahren ein Doppelbett beziehe. Weil meine Wohnung wie eine Ausnüchterungszelle eingerichtet ist. Weil doch nur das der Sinn des Lebens sein kann."

So reden Männer, die eine Frau suchen. Einer davon ist 36 Jahre alt, Rechtsanwalt, blond, schlank, seine Anzüge sind nicht billig. Er überlegt, ob er die Rezeptionistin in seiner Kanzlei ansprechen soll. Sie hat eine gute Figur, ist freundlich, lächelt nett. Kürzlich hat sie auf einem Zettel "recherchiren" geschrieben. Seitdem fragt er sich, ob er mit einer Frau mit Rechtschreibschwäche zusammen sein könnte. Er lacht viel, dreht den Kopf etwas, wenn er zuhört, schaut einem in die Augen. Ein netter Kerl, der viel Geld verdient und im Leben immer die Abzweigung nach oben genommen hat. Frauen mögen das. Er hätte gern eine Freundin, später Familie, Kinder. Er sitzt in einem Café in der Aachener Straße in Köln, seit vier Jahren ist er Single.

Vermutlich sind er und die Rezeptionistin sehr verschieden, glaubt er. So ein fehlendes "e" ist wichtig, findet der Anwalt. Er mag Ausstellungen, Reisen, Restaurants, Hamburg, und sie schreibt "recherchiren". Das "e" steht für den Unterschied, es wäre ein Kompromiss, den er eingehen müsste, ein erstes ungutes Gefühl. Er mag sich gar nicht vorstellen, wie sie Rhythmus buchstabiert.

"Ich arbeite nicht aktiv an der Abschaffung des Zustands", sagt er. "Meine Eltern machen mir keinen Druck. Meine Schwester hat Kinder. Ich bin aus der Schusslinie. Ich bleibe wohl erst mal Single."

Auf Hochzeiten hat er sich angewöhnt, mit den Brauteltern zu sprechen. Die sind meist dankbar, weil sich sonst niemand für sie interessiert. Silvester, kurz nach Mitternacht, wenn die Paare sich küssen, geht er meist spazieren. Er kommt klar.

"Ich frage mich manchmal: ,Kennst du ein Paar, mit dem du tauschen möchtest?'" Inzwischen hat er ein drittes Kölsch bestellt. Er muss nicht viel nachdenken, er hat schon oft über dieses Thema nachgedacht. Es ist das große Thema der Singles.