Alle kennen Holly Golightly, das New Yorker Partygirl im kleinen Schwarzen aus dem Film "Frühstück bei Tiffany": Die unverfrorene Anmut des Hollywoodstars Audrey Hepburn gab ihr das ewige Zelluloidgesicht. Nicht viele kennen Maeve Brennan, ihr vermutliches Vorbild – auch stets im kleinen Schwarzen und mit hochgestecktem Haar. Das allein wäre schon ein Grund, ihre Biografie zu lesen, die den sprechenden Titel trägt "Ich würde so etwas nie ohne Lippenstift lesen". Es gibt aber noch ein paar mehr.

Denn die gebürtige Irin Maeve Brennan war nicht nur eine amerikanische Großstadtikone der Sechziger und Siebziger und, in ihren letzten Jahren, eine tragische Heldin des Überlebens. Vor allem war sie eine Autorin von Rang. Eine Sammlung ihrer Geschichten und Kolumnen für den "New Yorker" erschien Anfang des Jahres in einer bemerkenswert schönen und sorgfältig edierten Übersetzung, und ob man sie davor, danach oder zu ihrer Biografie liest – Brennan ist eine Entdeckung.

Im jugendlichen Alter war Brennan,