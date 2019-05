In der Anstaltskirche des Wuppertaler Gefängnisses Bendahl singen die Gefangenen am Sonntag, dem 13. April 1980, "Er weckt mich alle Morgen", als mit einem ohrenbetäubenden Knall die Stahltür an der Westseite des Gefängnisses aus den Angeln fliegt.

Die Wucht der Explosion schleudert die Tür aus sieben Millimeter starkem Stahl mehr als 15 Meter weit durch die Luft. Während sich die meisten Häftlinge auf den Boden werfen, haben ein Italiener und zwei Jugoslawen nur darauf gewartet. Sie sprinten los.

Der Italiener heißt Arcangelo Maglio. Er ist so etwas wie der Statthalter der 'Ndrangheta in Nordrhein-Westfalen, der kalabrischen Spielart der Mafia.

Am Steuer des wartenden Fluchtwagens sitzt Giorgio Basile, 19 Jahre alt, Nachwuchsmafioso aus Mülheim an der Ruhr. Es ist seine erste richtige Straftat. Seine Eintrittskarte in die "ehrenwerte Gesellschaft", wie sich die 'Ndrangheta nennt.

Fast 20 Jahre später wird Basile in Kempten im Allgäu festgenommen. Er gesteht Wissen und Beteiligung an 34 Morden,