Mit den Menschenrechten ist es so eine Sache. In den Ethik-Fibeln der Unternehmen wird zwar viel von sozialer Verantwortung geredet. Doch wird es konkret, verstummen die Manager. Oder werden zu Untertanen. Zuletzt fiel Adidas-Chef Kasper Rorstedt dabei auf, wie er sich gegenüber der "Welt am Sonntag" mit dem chinesischen Überwachungssystem arrangierte: "Wir sind global vertreten und müssen akzeptieren, dass es unterschiedliche politische Meinungen in verschiedenen Ländern gibt."



Künftig könnte auf die deutschen Unternehmen allerdings ein Gesetz zukommen, das sie verpflichtet, bei ihren Auslandsgeschäften die Menschenrechte einzuhalten. Etwas ähnliches gibt es bereits in Frankreich.

In der Koalition bahnt sich deshalb ein Konflikt an. Der Entwurf zu einem nachhaltigen Wertschöpfungskettengesetz, das die SPD und selbst die CSU favorisieren und das bei schweren Verstößen sogar Gefängnisstrafen vorsieht, wird vom Kanzleramt und dem Wirtschaftsministerium unterminiert: Bei Grenzfällen solle Nachsicht gelten,