Nur einen Tag lang währte das Glücksgefühl der Fans von Manchester City. Am Sonntag hatte ihr Kapitän Vincent Kompany nach 14 gewonnenen Spielen hintereinander den Meisterpokal in die Höhe gewuchtet. Jeden einzelnen Sieg hatte sein Team gebraucht, um in der Abschlusstabelle der Premier League einen Punkt vor Jürgen Klopps FC Liverpool zu stehen.

Den englischen Supercup hat City, wie der Verein kurz genannt wird, diese Saison bereits gewonnen. Ebenso den Ligapokal. Am Samstag könnte auch noch der FA-Pokal dazukommen. Doch ausgerechnet in diese Siegesfeiern hinein verbreitet sich die Schreckensbotschaft.

Seit Montag berichten Medien aus gut informierten Kreisen, dass die Ermittlungskammer des europäischen Verbands ihre Untersuchungen gegen den Klub abgeschlossen habe. Am Donnerstag bestätigte die Uefa, dass der Fall nun an die für Rechtsprechung zuständige Kammer weitergeleitet wurde. Geht es nach den Ermittlern, soll der englische Meister, trainiert von Startrainer Pep Guardiola, wohl für