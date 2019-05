Manfred Weber steht mit einem Rollkoffer in der Hand am Brüsseler Flughafen inmitten Hunderter Touristen, die in die Türkei oder ans Rote Meer unterwegs sind. Die belgischen Grenzschützer sind mit der Passkontrolle überfordert, die Schlange zieht sich endlos. Eine Gruppe britischer Männer pöbelt herum, weil es so langsam vorangeht. Die Reisenden tragen Jeans, Freizeitjacken, manche sogar kurze Hosen, Weber ist als Einziger im Anzug.

Der Mann arbeitet seit beinahe 15 Jahren in der Stadt, als Vorsitzender der größten Fraktion im Europaparlament ist er einer der mächtigsten Männer des EU-Kosmos, und doch erkennt ihn an diesem Samstagmorgen Ende März niemand. Die Touristen fliegen in den Urlaub, Weber wird in Irland vom Regierungschef erwartet. Als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) darf er auf dem Parteitag von Fine Gael, der irischen Mitgliedspartei der EVP, eine Rede halten. Andere hätten in der Schlange längst mit dem Diplomatenpass gewedelt, aber Weber schiebt sich geduldig