Heikle Fälle landen oft bei ihr: Die iranische Anwältin und Menschenrechtsaktivistin Nasrin Sotoudeh, 55, hat etliche Oppositionelle in Iran vertreten, darunter die Menschenrechtlerin Shirin Ebadi, die 2003 als erste Muslimin den Friedensnobelpreis erhielt. Zuletzt verteidigte Sotoudeh vor Gericht Frauen, die aus Protest gegen die Kleiderordnung in Iran in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch abnahmen.

Vergangenen Juni wurde die Mutter von zwei Kindern in Teheran verhaftet. Ein Gericht verurteilte sie nach Aussagen ihres Mannes, Reza Khandan, zu 38 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben. Hier erzählt Khandan, was das Urteil für die Familie bedeutet.

SPIEGEL: Haben Sie eine Erklärung für das extrem harte Urteil gegen Ihre Frau?

Reza Khandan: Das Urteil zeigt, wie sehr die Regierung Nasrin fürchtet. Nasrin agiert friedlich, und sie kennt sich mit den Gesetzen des Landes aus. Genau das verunsichert das Regime. Autoritäre Regierungen kennen nur diesen einen Weg, immer weiter Druck auszuüben, damit