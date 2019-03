Einen Tag vor dem Länderspiel gegen Serbien in Wolfsburg steht Leroy Sané, 23, in Jogginghose und Kapuzenjacke in einem Konferenzraum und hört sich an, was der Bundestrainer über ihn zu sagen hat.

Joachim Löw, 59, sitzt auf einer kleinen Bühne und erklärt, dass "der Leroy" sich toll entwickelt habe, dass der Flügelstürmer von Manchester City "außergewöhnliche Fähigkeiten" mitbringe und künftig einer der Anführer der neu formierten Nationalmannschaft sein werde.

Sané zuckt kurz mit den Mundwinkeln.

Noch im vorigen Sommer war er für Löw nichts weiter als ein aus dem Ruder gelaufenes Talent, ein Egoist, der sein eigenes Konterfei als Tätowierung auf dem Rücken trägt und zu wenig Respekt vor Kollegen zeigt. Kurz vor der Abreise zur WM nach Russland strich der Bundestrainer den Dribbler aus dem Kader. Stattdessen durfte ein Oldie wie Mario Gomez, 33, vom VfB Stuttgart nach Moskau mitreisen.

Aus heutiger Sicht klingt das wie ein Witz. Aber so waren die Verhältnisse im absurden deutschen Fußballjahr