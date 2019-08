Der Tag, an dem die Bewohner Maracaibos in der Not ihre eigene Stadt verwüsteten, hatte den Umständen entsprechend normal begonnen. Es war der 10. März 2019. Seit drei Tagen schon war fast im ganzen Land der Strom ausgefallen. Fernel Ricardo, ein Bewohner von Maracaibo, der zweitgrößten Metropole Venezuelas, erinnert sich, wie seine Stadt an jenem Tag noch ein Stück näher an den Abgrund rückte.

Ricardo, 40 Jahre alt, ein gemütlicher Vater von vier Mädchen, erzählt, wie er morgens in seiner Küche stand und versuchte, die Nerven zu bewahren. "Das Essen vergammelte im Kühlschrank", sagt er. "Aus dem Hahn kam kein Wasser." Sie konnten kein Geld überweisen oder abheben und so nichts mehr kaufen.

Weil das Netz ausgefallen war, war Telefonieren schwierig. "Wir erhielten keine Information, keine Erklärung der Regierung." Nur ein staatlicher Radiosender sei unbeirrt weitergelaufen, das Gerät angetrieben mittels eines Generators in der Nachbarschaft. "Niemand sagte uns, was los war", erinnert sich