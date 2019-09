Evgeny Makarov / Der Spiegel

Beim Gottesdienst in dem Hotel, in das sich das Team vor dem Spiel zurückzog, umarmt Marcelinho seine Frau Estela während des Gebets. Das ganze Team war anwesend, mit Partnerinnen und Kindern. Nach dem entscheidenden Spiel lief mir der Trainer in einem weißen T-Shirt, das ein Abbild von Jesus mit Dornenkrone zeigte, glücklich entgegen. Zwei Fans machten Fotos mit Marcelinho und erzählten dann, dass einer der beiden bald auf Missionsreise nach Afrika ginge. Ich fragte mich, wie es wäre, in diesem Team als Atheist zu spielen.