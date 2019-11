Marco Bohnhoff leitet die Sektion "Geomechanik und Wissenschaftliches Bohren" am Deutschen Geoforschungszentrum GFZ Potsdam. Er ist außerdem Professor für Experimentelle- und Bohrlochseismologie an der Freien Universität Berlin. Bohnhoff ist Experte für das Auftreten von Erdbeben durch menschliche Eingriffe in den geologischen Untergrund. Er befasst sich auch mit Erdbeben an Plattengrenzen.

Man könne "weitere inakzeptable Konsequenzen für die örtliche Bevölkerung nicht ausschließen" - so begründete die britische Energieministerin Andrea Leadsom das Ende für ein einstiges Vorzeigeprojekt: Die Regierung in London hat eine Testbohrung in Blackpool gestoppt, bei dem die umstrittene Fracking-Technik zur Öl- und Gasförderung eingesetzt werden sollte. Die Entscheidung bedeutet das vorläufige Aus für Fracking in Großbritannien.