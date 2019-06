Den drei Männern vom Archiv war die Angelegenheit sichtlich unangenehm. Etwas verlegen saßen sie an diesem Nachmittag Anfang April in einem Büro des Stralsunder Stadtarchivs. Vor ihnen auf einem runden Tisch lagen Aktenordner sowie großformatige Kopien mit Stammbäumen und anderen biografischen Angaben – eine kleine Präsentation für den Redakteur aus Hamburg.

Wer sonst im Hauptberuf eher geräuschlos Dokumente und Archivalien sortiert, meidet solche Begegnungen mit der Öffentlichkeit lieber. Doch der Fall einer promovierten Historikerin, einer Kollegin sozusagen, die bis vor Kurzem am Trinity College in Dublin forschte, hatte den Archivaren keine Ruhe gelassen. Marie Sophie Hingst, die "Dame aus Dublin", so erklärte einer von ihnen gleich zu Beginn des Gesprächs, verbreite öffentlich "Legenden" über Stralsunder Bürger. "Eine entsetzliche Geschichte" sei das, man gebe hier "Menschen eine falsche Identität".

Ihre Namen möchten die Herren vom Archiv nicht im SPIEGEL gedruckt sehen, man spreche