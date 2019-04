Mario Adorf erscheint im Berliner Bristol-Hotel in einem dunkelblauen Sakko, in dunkelblauer Hose. Seine Haut ist leicht gebräunt. Er ist aufgeräumter Stimmung. Vor Kurzem ist ein Buch über sein Leben erschienen ("Zugabe!"), zudem hatte ein neuer Dokumentarfilm über ihn Premiere, mit dem lakonisch-entspannten Titel "Es hätte schlimmer kommen können" (Kinostart: 7. November).

Adorf ist seit 33 Jahren in zweiter Ehe mit Monique verheiratet, einer Französin. Er hat drei Wohnsitze, einen in München, einen in Paris, einen in Saint-Tropez. Geboren wurde er in Zürich, als uneheliches Kind einer elsässischen Röntgenassistentin und eines italienischen Arztes, aufgewachsen ist er in Mayen in der Eifel. Weil seine Mutter als Näherin arbeitete, lebte er mehrere Jahre lang in einem katholischen Waisenhaus. Er spielte am Theater, hat mehr als 200 Film- und Fernsehrollen übernommen, die bekanntesten sind der Vater Matzerath in der "Blechtrommel", der "große Bellheim" und der Klebstofffabrikant Haffenloher