In der sehr ordentlichen Wohnung von Marius Müller-Westernhagen gibt es für die Vergangenheit einen eigenen Tisch. Er ist mächtig und rund, und darauf sind in wahllosem Nebeneinander alle wichtigen Trophäen seiner langen Laufbahn versammelt, vom Bambi bis zur Goldenen Kamera. Für eine weitere Auszeichnung ist darauf kaum Platz. Schiebt man den schwarzen Vorhang dahinter beiseite, fällt der Blick durch Panoramafenster auf ein verwitterndes Denkmal aus Kalkstein und Granit, den Berliner Dom.

In wenigen Wochen wird Westernhagen 71 Jahre alt. Ein Alter, in dem sich die großen Fragen stellen. Auch deshalb hat er in den vergangenen Monaten ein eigenartiges Experiment gewagt: Nach mehr als 40 Jahren hat er das grundlegende Album seiner Karriere noch einmal neu aufgenommen: "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz".

Er spiele um sein Leben diesmal, sagt er mit angemessenem Pathos. Denn "das Leben ist verdammt kurz. Es geht nicht um Ruhm. Wenn ich sterbe, bin ich in 20 Jahren vergessen, ganz einfach. Darüber