Es gehört zu den unbestreitbaren Stärken Markus Söders, sich selbst super zu finden. Und weil es keinen anderen gab, der sich auf dem jüngsten CDU-Parteitag so ungeniert selbst feierte, gilt der CSU-Chef nun als aussichtsreicher Bewerber für die Kanzlerkandidatur. Eine halbe Stunde lang begeisterte sich Söder am vergangenen Wochenende an seiner Hightech-Agenda, seinen Raumfahrtplänen und seiner Elektroauto-Strategie - und schon priesen ihn auch die Delegierten dankbar als Erlöser und als Retter der deutschen Industrie.



Wer freilich untersucht, was seine Partei in der Berliner Regierung wirtschaftspolitisch zuwege gebracht hat, kommt zu einem etwas anderen Schluss. Wenige andere Koalitionen haben aus ökonomischer Sicht so viel Fragwürdiges produziert wie die schwarz-roten Allianzen unter Angela Merkel - und die CSU hat auch noch einen überproportional großen Anteil daran. Beispiele gefällig?

In ihrer zehnjährigen Herrschaft über das Verkehrsministerium hat Söders Partei das Dieselchaos, den