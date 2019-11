Martin Scorsese jüngster Film „The Irisman“ ist seit einigen Tagen in wenigen deutschen Kinos zu sehen und läuft seit Mittwoch (27.11.) auf Netflix. Der heute 77-jährige Regisseur erhielt bereits für seine frühen Arbeiten internationale Anerkennung als herausragender und stilbildender Kopf des New Hollywood. Im Jahr 1975 nahm er zum ersten Mal eine Oscar-Trophäe in Empfang: Weil Ellen Burstyn, die Hauptdarstellerin seines Films „Alice lebt hier nicht mehr“ in New York auf der Bühne stand, trat Scorsese bei der Preisverleihung in Los Angeles für sie aufs Podium. Seinen ersten Regie-Oscar gewann er allerdings erst im Jahr 2007, für „Departed – Unter Feinden“. Wenn er vor Filmstudenten spreche, so hat Scorsese einmal gesagt, dann rate er ihnen stets: „Macht es wie die Maler, studiert die alten Meister!“ Hier präsentieren wir ein – natürlich subjektives – Ranking der wichtigen Filmen des Meisterregisseurs Scorsese.