Martin Suter sitzt in der Bar in schwarzem dreiteiligem Anzug, seine Initialen zieren das Einstecktuch, alles passt perfekt, aber dann fällt der Blick nach unten, und man bemerkt, Suters Hosentaschen sind auf eine besorgniserregende Art ausgebeult. Als habe er seinen halben Haushalt gefaltet und in die Taschen gestopft.

Suter bittet zum Interview in die Bar der Zürcher Kronenhalle, an einen Ort mit schwerem Holz an den Wänden, wo die Ober im weißen Jackett stecken und die Servierdamen geflochtenes Haar tragen und eine weiße Schürze mit Spitze.

Als deutscher Gast zuckt man kurz beim Blick in die Karte, weil sogar die Bratwurst 30 Franken kostet.

Suter isst in den kommenden drei Stunden lediglich zwei Schälchen blanchierte Salzmandeln. Man muss diesen Mann wohl als Grandmaster der deutschsprachigen Unterhaltungsliteratur bezeichnen. Er hat 16 Romane geschrieben, jeder war ein Bestseller. Mit drei Romanen stand er auf Platz eins der SPIEGEL-Bestsellerliste. "Die dunkle Seite des Mondes" wurde