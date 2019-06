Martin Walser über das Ende eines Freiburger Buchladens

Thomas Bader, Gründer der seit 1978 bestehenden Buchhandlung Zum Wetzstein, war 2014 gestorben. Nun gab Geschäftsführerin Susanne Bader bekannt, dass der Laden Ende des Jahres schließen wird.

Wieder einmal gilt mein Satz: Mehr als schön ist nichts. Diesmal ist es die Buchhandlung Wetzstein, nach dem Urteil der Kenner eine der zwei schönsten deutschen Buchhandlungen. Und die soll jetzt aufhören.



Mehr als einmal ist Thomas Bader, der Wetzstein gegründet hat, von Freiburg bis Nußdorf gefahren, das Auto beladen mit Büchern von mir. Die sollte ich signieren. Das waren Freudentage!

Und wenn ich nach Freiburg kam, ging ich immer strikt vom Bahnhof in die Salzstraße zu Wetzstein. Immer gab es ein Schaufenster, das Autoren feierte. Einmal – ich glaube, es war im Jahr 87 – war ich dran. Mit mir Wulf Kirsten, der in Weimar wohnte. Es war sinnvoll, mich mit Kirsten zusammen auszustellen. Ich hatte mitgewirkt, dass Kirsten im Westen erscheinen konnte. "Die Erde bei Meißen", 1987 bei Suhrkamp, in feierlichem