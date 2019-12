Als er durch den Vorhang tritt, bricht tosender Applaus aus. Fans springen auf, jubeln ihm zu, rufen seinen Namen durch die riesige Halle des Convention Center von Anaheim, Kalifornien, "Kevin! Kevin!". Kevin Feige lugt unter dem Schirm seiner Baseballkappe hervor und grinst. Er kennt das schon, dass er mehr Beifall erhält als viele der Filmstars, die er später auf die Bühne bitten wird. Wer sind schon Scarlett Johansson oder Robert Downey Jr. gegen Kevin Feige?

Feige, 46, ist der Herrscher über die Marvel Studios. Selten zuvor in der Geschichte Hollywoods wurde der Chef eines Filmstudios so verehrt wie er – von Comic- und Filmfans, aber auch von den Aktionären von Disney. Marvel gehört zum Disney-Konzern, dem größten Unterhaltungsimperium der Welt. Dass Feige ausgerechnet in Anaheim die neuen Produktionen seiner Firma ankündigt, ist daher kein Zufall: Hier eröffnete Walt Disney 1955 seinen ersten Freizeitpark, Disneyland.

Viele Fans im Saal haben sich als Superhelden aus dem Marvel-Universum